Oroscopo Branko 18 dicembre 2020, cosa dicono le stelle (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giunone entra in Sagittario. Ci viene ricordato il nostro senso di impegno per la nostra fede, etica e principi. Fedeltà a ciò che ci rende veramente liberi. Il Sole in Sagittario si allinea con il centro della galassia, rafforzando la nostra coscienza divina superiore. ARIETE (Branko Oroscopo nati tra il 21/3 e il 20/4) Ci saranno sicuramente ostacoli sul tuo percorso quando inizi il tuo nuovo regime di salute. Il parco sarà troppo affollato o chiamerà un amico di fuori città e sentirai il bisogno di parlare al telefono invece di fare esercizio o fare shopping per cena. Man mano che diventi più forte nelle tue pratiche, questi ostacoli spariranno miracolosamente. Più ti fidi del tuo intuito, più ti manterrà sulla strada giusta. Oggi rafforza la tua necessità di seguire i tuoi principi alla lettera. Non venderti e non uscire dalla tua strada. Impegnati ...

