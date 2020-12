Oroscopo 18 dicembre 2020 | i pronostici di oggi

Leggi su italiasera

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Un caro saluto a tutti voi, che come noi desiderate voltare pagina e considerare i cambiamenti del nuovodi. A seguire idi, 18, con le differenze rispetto alle ultime previsioni.18: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro18: Ariete Il denaro non è un problema e potrai acquistare tutti i comfort di cui hai bisogno. Alcuni di voi potrebbero decidere di iscriversi a un centro benessere o a un regime di fitness. L’opinione degli altri sarà importante in una situazione lavorativa, quindi non isolarti.18: Toro La famiglia inizialmente potrebbe non supportare le tue idee, ma le aggirerai. Se non sei ...