Ore 17, terremoto a Milano. Mai così forte in 500 anni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Paola Fucilieri Scossa di magnitudo 3,9: tremano i palazzi, ma niente danni. Il sisma registrato a 8 chilometri di profondità Milano. Chi ha chiamato il centralino dei vigili del fuoco del centro città («pochissime telefonate» assicurano loro) ieri pomeriggio voleva soprattutto sincerarsi che si trattasse davvero di una scossa di terremoto e non di chissà quale altra calamità apocalittica seguita al Covid-19. «Nessuno ha segnalato danni alle strutture e tanto meno feriti, la stragrande maggioranza è stata allertata dai social, dove pare si sia seminato il panico. O dai propri cani, che hanno cominciato abbaiare insistentemente» riferiscono i pompieri. Eppure in particolare chi abita ai piani alti l'ha sentita distintamente anche nel cuore di Milano la scossa sussultoria di ...

