Operazione The net, inibito accesso a piattaforme IPTV pirata con 50 mila utenti (Di venerdì 18 dicembre 2020) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di milano (Procuratore Aggiunto, Dott. Eugenio Fusco – Sostituto Procuratore, Dott.ssa Paola Pirotta), hanno eseguito un sequestro preventivo mediante inibizione all’accesso a un network di... Leggi su digital-news (Di venerdì 18 dicembre 2020) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dino, coordinati dalla Procura della Repubblica dino (Procuratore Aggiunto, Dott. Eugenio Fusco – Sostituto Procuratore, Dott.ssa Paola Pirotta), hanno eseguito un sequestro preventivo mediante inibizione all’a un network di...

GDF : Operazione The Net della #GDF #Milano. Eseguito un sequestro preventivo mediante inibizione all’accesso a un… - sportli26181512 : #Media #Notizie Pirateria, De Siervo: «Multe fino a 25 mila euro per gli utenti»: L’amministratore delegato della L… - shiwasekitai : RT @GDF: Operazione The Net della #GDF #Milano. Eseguito un sequestro preventivo mediante inibizione all’accesso a un #network di #piattafo… - magdulka64 : RT @GDF: Operazione The Net della #GDF #Milano. Eseguito un sequestro preventivo mediante inibizione all’accesso a un #network di #piattafo… - the_inmate : RT @LaVeritaWeb: Grazie all'irrituale visita del premier, il generale strappa a Roma l'agognato riconoscimento. Copasir perplesso per l'ope… -