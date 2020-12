Open compie due anni ma ci sentiamo pronti per l’esame di maturità E nel 2021 vi promettiamo che…

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Esattamente duefa, la mattina del 18 dicembre 2018, i moltissimi lettori incuriositi da una delle iniziative editoriali più attese e commentate nei mesi precedenti, si trovavano di fronte una home page che aveva nell’originalità la sua cifra più evidente. Per lo sfondo era stata fatta una scelta coraggiosa e addirittura un po’ azzardata, il nero, che distingueva il nuovo quotidiano da tutti gli altri siti di informazione italiani; le notizie in evidenza spiccavano in nove box chiari e puliti a dimostrare la volontà di scegliere invece di affastellare; ai titoli era dato più spazio che altrove, indizio potente della volontà di spiegare piuttosto che urlare e dell’idiosincrasia per gli slogan, le frasi fatte, i giochi di parole. Era nato. Ma la singolarità grafica della nuova creatura, concepita quasi per scommessa da uno dei più capaci ...