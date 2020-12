Oggi cosa succederebbe a Pacileo per il tre e mezzo a Maradona? (Di venerdì 18 dicembre 2020) In principio, fu Gonella. Quella volta a giusta ragione. E tra le giuste ragioni c’è anche Orsato. In mezzo, però, e veramente anche di lato, sopra, sotto, c’è un elenco sterminato di arbitri, arbitraggi, guardalinee, quarti uomini, addetti al Var, che hanno impedito al Napoli di trionfare come avrebbe meritato. L’ultimo è stato il signor Massa reo, mercoledì sera, di aver espulso Insigne che lo ha mandato a cacare (noi lo scriviamo con la c), come da ammissione di Gattuso e tanto di scuse di Insigne all’arbitro. A caldo, Gattuso si è battuto per il libero vaffa in libero stato. Quando lo diceva Beppe Grillo, i benpensanti gridavano – non senza ragioni, visto com’è andata – al malcostume che avrebbe impuzzolentito le istituzioni. Lo dice Gattuso da allenatore del Napoli e da queste parti è tutto uno scappellarsi. Perché anche Gattuso alla fine è caduto. Non poteva ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) In principio, fu Gonella. Quella volta a giusta ragione. E tra le giuste ragioni c’è anche Orsato. In, però, e veramente anche di lato, sopra, sotto, c’è un elenco sterminato di arbitri, arbitraggi, guardalinee, quarti uomini, addetti al Var, che hanno impedito al Napoli di trionfare come avrebbe meritato. L’ultimo è stato il signor Massa reo, mercoledì sera, di aver espulso Insigne che lo ha mandato a cacare (noi lo scriviamo con la c), come da ammissione di Gattuso e tanto di scuse di Insigne all’arbitro. A caldo, Gattuso si è battuto per il libero vaffa in libero stato. Quando lo diceva Beppe Grillo, i benpensanti gridavano – non senza ragioni, visto com’è andata – al malcostume che avrebbe impuzzolentito le istituzioni. Lo dice Gattuso da allenatore del Napoli e da queste parti è tutto uno scappellarsi. Perché anche Gattuso alla fine è caduto. Non poteva ...

