Offerte Gamestop del 18 dicembre da FIFA 21 a F1 2020 | lo sport protagonista

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Si entra nel vivo dellelegate al Calendario dell’Avvento, la marcia d’avvicinamento al Natale. E come sempre non mancano intriganti spunti per tutti gli appassionati di videogiochi. Come ogni anno, il rivenditore si presta a essere uno sparring partner ideale per le compere e per i regali natalizi. Grazie al vasto assortimento di prodotti a tema videoludico, conditi da succulenti sconti a cui è difficile dire di no. Ed è una cavalcata cominciata ormai da diverse settimane, e che ha portato al cospetto degli utenti numerose proposte. Oggi il focus si sposta quasi esclusivamente sul mondo degli, sebbene non manchino opzioni diverse. D’altronde lo abbiamo detto, gli spunti sono intriganti per tutti gli appassionati del media videoludico....