Oddworld | Abe' s Oddysee - New ' n' Tasty è il gioco gratis del giorno su Epic Games Store

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Le strenne natalizie dicontinuano. La lista trapelata l'altrosi è rivelata effettivamente falsa, ma non possiamo comunque dirci delusi finora: dopo il bel gestionale Cities: Skylines elargito ieriagli iscritti allo, oggi è la volta di piccolo titolo di culto:Abe's- New 'n'! Un tempo addetto alle pulizie della più grande fabbrica di carni di, Abe scopre per caso il piano segreto del suo capo di trasformare gli schiavi della RuptureFarms in gustosi snack della nuova linea di prodotti confezionati con carni. Abe dovrà salvarsi dai tritatutto, ma questo è solo l'inizio della sua Oddissea. Molti pericoli attendono Abe nel suo viaggio alla scoperta dell'eredità della sua ...