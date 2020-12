Nuovo Dpcm Natale | Italia zona rossa dalla Vigilia alla Befana

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA - A conclusione di un duro dibattito interno, il governo ha raggiunto l'accordo per la linea delcontro il Coronavirus che entrerà in vigore durante il periodo di...

Avvenire_Nei : Coronavirus Dpcm di Natale, passa la linea dura: zona rossa dalla vigilia alla Befana - Avvenire_Nei : Coronavirus Nuovo Dpcm, oggi si decide. A Natale solo parenti stretti - Lorella_Stagno : In attesa del nuovo #Dpcm... - CasilinaNews : Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Il Premier Conte potrebbe presentare il nuovo Dpcm questa sera… - gisellebardot : RT @Storace: Durissimo #Bechis contro la cattiveria del premier #Conte per #Natale -

Le nuove regole che il governo si appresta a varare consentono a non più di due persone di muoversi per visitare congiunti: un nucleo familiare di ...