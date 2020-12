Nuovo Dpcm Natale | il Ministro Speranza | «Restrizioni significative tra il 24 dicembre e il 6 gennaio»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Governo è pronto a varare, o meglio rettificare, il piano per le Festività Natalizie. Come ormai è noto la strada intrapresa è quella di intensificare le misure già in vigore con ildel 3, il tutto per evitare una nuova impennata dei contagi.annuncia: «In arrivo misure» Queste le parole deldella Salute: «Stiamo chiudendo le misure definitive che dobbiamo al più presto comunicare al Paese e che prevedranno limitazioni abbastanzatra il 24e il 6», ha dichiarato Roberto, in chiusura del suo intervento oggi al Consiglio nazionale della Fnomceo. «Dobbiamo usare tutte le accortezze ...