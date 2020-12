Nuovo dpcm Natale, Cdm rinviato: Lega firma documento contro governo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alcuni governatori della Lega hanno firmato un documento contro il governo dopo il rinvio del Cdm sul Nuovo dpcm di Natale. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alcuni governatori dellahannoto unildopo il rinvio del Cdm suldi. su Notizie.it.

albyfagnano : RT @pbecchi: Qui si sta superando il limite! Questa è dittatura sanitaria. NUOVO DPCM DI NATALE ?? 24 - 27 DICEMBRE ? chiusi negozi, bar,… - andiamoviaora : RT @pbecchi: Qui si sta superando il limite! Questa è dittatura sanitaria. NUOVO DPCM DI NATALE ?? 24 - 27 DICEMBRE ? chiusi negozi, bar,… - reggiotv : Italia verso la zona rossa, è in arrivo la stretta anti-Covid con misure e restrizioni per Natale e Capodanno. E'… - Ilsognatore13 : RT @pbecchi: Qui si sta superando il limite! Questa è dittatura sanitaria. NUOVO DPCM DI NATALE ?? 24 - 27 DICEMBRE ? chiusi negozi, bar,… - infoitsalute : Nuovo Dpcm domani: 8 giorni in zona rossa e solo due congiunti al cenone o a pranzo -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm Un nuovo Dpcm e un decreto legge per il Natale 2020 in zona rossa ma con due congiunti Today.it Natale, domande e risposte: ristoranti, spostamenti, shopping, autocertificazione Cosa c’è da sapere

Tra le restrizioni imposte nello scenario più rigido infatti, c’è proprio la serrata di tutte le attività di ristorazione per l’intera giornata. Fino al 20 dicembre non esistono particolari divieti pe ...

Carlo Verdone a tutto campo. Il film, una mostra a Roma e un libro autobiografico

Verdone spiega perché non vuole che il suo nuovo film esca in streaming. E parla dei suoi progetti, una mostra a Roma e un nuovo libro ...

Tra le restrizioni imposte nello scenario più rigido infatti, c’è proprio la serrata di tutte le attività di ristorazione per l’intera giornata. Fino al 20 dicembre non esistono particolari divieti pe ...Verdone spiega perché non vuole che il suo nuovo film esca in streaming. E parla dei suoi progetti, una mostra a Roma e un nuovo libro ...