Nuovo Dpcm, la proposta finale del Governo: ecco il calendario dei giorni rossi e arancioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Governo ha trovato l’accordo sulle misure che limiteranno le festività natalizie. Al termine di una riunione fiume alla quale hanno partecipato il Premier Giuseppe Conte, i capidelegazione, il ministro Boccia, la mediazione tra l’ala più dura del Governo e quella più morbida ha trovato un punto d’intesa: sarà applicata la zona rossa a tutti i festivi e prefestivi (24-25-26-27-31-1-2-3-5-6) sino all’Epifania mentre negli altri giorni (28-29-30-4) verranno applicate le misure della zona arancione. Rimarrebbe la deroga di poter invitare due persone senza contare i minori di 14 anni, ma su questo non c’è ancora nessuna conferma a riguardo. Il Consiglio dei ministri è in programma alle ore 18:00, a seguire il premier parlerà in conferenza stampa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilha trovato l’accordo sulle misure che limiteranno le festività natalizie. Al termine di una riunione fiume alla quale hanno partecipato il Premier Giuseppe Conte, i capidelegazione, il ministro Boccia, la mediazione tra l’ala più dura dele quella più morbida ha trovato un punto d’intesa: sarà applicata la zona rossa a tutti i festivi e prefestivi (24-25-26-27-31-1-2-3-5-6) sino all’Epifania mentre negli altri(28-29-30-4) verranno applicate le misure della zona arancione. Rimarrebbe la deroga di poter invitare due persone senza contare i minori di 14 anni, ma su questo non c’è ancora nessuna conferma a riguardo. Il Consiglio dei ministri è in programma alle ore 18:00, a seguire il premier parlerà in conferenza stampa. SportFace.

