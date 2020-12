Nuovo Dpcm | dal 24 dicembre Italia zona rossa nei festivi e prefestivi | arancione nei lavorativi

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020)oggi. Sono ore calde per la messa a punto delle misure ancora più restrittive in vista delle feste di Natale. Dal 24al 6 gennaio 2021 l’sarànei giornie prenei giorni, con coprifuoco anticipato alle ore 20. Provvedimenti rigidi che il “Corriere della sera” dà per certi e che fanno capire quale è l’orientamento del vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i capidelegazione della maggioranza e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Al momento è in corso, invece, il confronto con le Regioni e gli enti ...