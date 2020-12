Nuovo Dpcm, conferenza stampa Conte 18 dicembre quando inizia | Orario (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuovo Dpcm, conferenza stampa Conte quando inizia Orario Oggi, venerdì 18 dicembre, il premier Giuseppe Conte annuncia le misure in vista delle festività di fine anno. In arrivo un Nuovo Dpcm: quando entra in vigore e cosa prevede. Ma quando inizia della conferenza stampa del premier Conte? Il presidente del Consiglio parlerà nel tardo pomeriggio, molto probabilmente dopo il Cdm delle 18.00. Quindi il premier Conte potrebbe parlare in diretta verso il consueto Orario delle 20.00. Sulle feste starebbe per incombere dunque un Nuovo ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020)Oggi, venerdì 18, il premier Giuseppeannuncia le misure in vista delle festività di fine anno. In arrivo unentra in vigore e cosa prevede. Madelladel premier? Il presidente del Consiglio parlerà nel tardo pomeriggio, molto probabilmente dopo il Cdm delle 18.00. Quindi il premierpotrebbe parlare in diretta verso il consuetodelle 20.00. Sulle feste starebbe per incombere dunque un...

Daniela192601 : RT @Storace: Durissimo #Bechis contro la cattiveria del premier #Conte per #Natale - FrancescaZampa7 : RT @pbecchi: Qui si sta superando il limite! Questa è dittatura sanitaria. NUOVO DPCM DI NATALE ?? 24 - 27 DICEMBRE ? chiusi negozi, bar,… - DildoBaggjns : Comunque Ragazzi sta cosa che per il nuovo Dpcm durante le feste l'unica cosa aperta oltre a farmacie e super sono… - pimpi59 : RT @GiovaQuez: Quasi pronto il nuovo Dpcm. A Natale solo parenti stretti e massimo 2 persone. E fare l'amore non più di 5 volte. Per chi è… - GiuseppeContat1 : Le fake news sul nuovo DPCM inquinano il paesaggio di perfezione che il governo sta creando nonostante il COVID 19.… -