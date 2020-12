Nuovo brand per Banca Popolare Sant’Angelo (Di venerdì 18 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – La Banca Popolare Sant’Angelo punta al phygital, ovvero alla integrazione da fisico e digitale, come modello operativo per i prossimi anni. Il programma, insieme al Nuovo logo dell’Istituto, sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa virtuale alla presenza dell’amministratore delegato Ines Curella e del presidente Antonio Coppola. Nell’anno in cui la Banca ha compiuto 100 anni adesso si cerca un modello Nuovo per affrontare le sfide nate dai cambiamenti imposti anche dalla pandemia mondiale. E puntando anche sui giovani. “Nell’ultimo anno abbiamo messo in ruoli di responsabilità una decina di giovani che non hanno più di 35 anni”, ha spiegato Curella. “Non abbiamo tralasciato di mantenere quello che avevamo promesso a gennaio scorso quando avevamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Lapunta al phygital, ovvero alla integrazione da fisico e digitale, come modello operativo per i prossimi anni. Il programma, insieme allogo dell’Istituto, sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa virtuale alla presenza dell’amministratore delegato Ines Curella e del presidente Antonio Coppola. Nell’anno in cui laha compiuto 100 anni adesso si cerca un modelloper affrontare le sfide nate dai cambiamenti imposti anche dalla pandemia mondiale. E puntando anche sui giovani. “Nell’ultimo anno abbiamo messo in ruoli di responsabilità una decina di giovani che non hanno più di 35 anni”, ha spiegato Curella. “Non abbiamo tralasciato di mantenere quello che avevamo promesso a gennaio scorso quando avevamo ...

CorriereCitta : Nuovo brand per Banca Popolare Sant’Angelo - IGNitalia : Il colosso cinese, al lavoro su Pokémon Unite, sta assumendo nuovo personale per lavorare sul brand. Ci sono altri… - InsideMarketing : ?? Un sito manifesto per una nuova mobilità green, accessibile e condivisa: così @GaiaGo2 ridisegna la sua brand ide… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Banca Sant'Angelo, nuovo brand e un 2021 di innovazione - -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo brand Banca Sant'Angelo, nuovo brand e un 2021 di innovazione Agenzia di stampa Italpress Italpress Nuovo brand per Banca Popolare Sant'Angelo

PALERMO (ITALPRESS) – La Banca Popolare Sant’Angelo punta al phygital, ovvero alla integrazione da fisico e digitale, come modello ...

ViacomCBS Networks Italia presenta i palinsesti di Natale

Quest’anno il Natale avrà per tutti un sapore diverso. La tipica convivialità della grande festa sarà più intima e raccolta. In questo particolare scenario, la famiglia ViacomCBS Networks Italia si ri ...

PALERMO (ITALPRESS) – La Banca Popolare Sant’Angelo punta al phygital, ovvero alla integrazione da fisico e digitale, come modello ...Quest’anno il Natale avrà per tutti un sapore diverso. La tipica convivialità della grande festa sarà più intima e raccolta. In questo particolare scenario, la famiglia ViacomCBS Networks Italia si ri ...