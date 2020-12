Nuova convenzione tra Aics, Ministero degli Esteri e Cdp per la cooperazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – È stata firmata in questi giorni la nuova convenzione trilaterale tra l’Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo (Aics), Cassa depositi e prestiti (Cdp) e ministero degli Affari esteri e della cooperazione allo sviluppo che sostituisce quella entrata in vigore, subito dopo l’avvio delle attività dell’Aics, nel 2016. Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – È stata firmata in questi giorni la nuova convenzione trilaterale tra l’Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo (Aics), Cassa depositi e prestiti (Cdp) e ministero degli Affari esteri e della cooperazione allo sviluppo che sostituisce quella entrata in vigore, subito dopo l’avvio delle attività dell’Aics, nel 2016.

comunerimini : #Rimini Reperire e gestire immobili nel mercato privato da destinare a persone in grave disagio abitativo. Questo l… - AsAFallenLeaf : @la_yumba ...tutti i metodi a ragionare in ottica funzionale e quindi avere come return queste monads. Come convinc… - CRALTLC : ***NUOVA CONVENZIONE*** PRIMO NETWORK-MEDIATORE CREDITIZIO- Visita la pagina dedicata sul sito Cral Tlc per scoprir… - Infoafrica7 : Cooperazione, una nuova convenzione tra Aics, Cdp e Maeci - mattinodipadova : CAMPOSAMPIERO / Meno ossidi di azoto nell’aria, anche sei i Comitati chiedono ulteriori restrizioni. Parco Colli: i… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova convenzione CDP: nuova Convenzione per la cooperazione internazionale FIRSTonline Sempre più sfratti e poveri: Comune di Rimini cerca nuovi alloggi sul mercato privato

Aumentano gli sfratti e le famiglie in difficoltà. Il Comune dI Rimini, per contrastare il disagio abitativo, ha firmato una nuova convenzione con Acer per reperire e gestire immobili nel mercato priv ...

Affitti, rinnovo della convenzione Regione-Filse

La nuova convenzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025. Il fondo di garanzia che ha una dotazione attualmente disponibile di 850mila euro più ulteriori 700mila euro già impegnati in garanzie ...

Aumentano gli sfratti e le famiglie in difficoltà. Il Comune dI Rimini, per contrastare il disagio abitativo, ha firmato una nuova convenzione con Acer per reperire e gestire immobili nel mercato priv ...La nuova convenzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025. Il fondo di garanzia che ha una dotazione attualmente disponibile di 850mila euro più ulteriori 700mila euro già impegnati in garanzie ...