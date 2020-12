Nuova Alitalia | pronto il nuovo piano industriale

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Èilper far ripartire il trasporto aereo italiano. Il 21 dicembre sul tavolo delle camere verrà presentato l’iter e lacompagnia si chiamerà ITA (Italia trasporto aereo). La mini flotta avrà 50 aerei la metà di quelli che dispone, circa 104. Mini-flotta di 50 aerei Il fondo previsto è di 3 miliardi di euro. Si stima che i voli cominceranno ad aumentare da come dicono gli esperti del 30-35% nel primo trimestre 2021, voli non intercontinentali ma a basso raggio, infatti gli aerei di lungo raggio scenderebbero da 26 a sei, con una fortissima riduzione di capacità nei voli intercontinentali (-70% circa). Molti dei dipendenti diattualmente si trovano in cassa integrazione, circa 6.800 e l’organico di ITA, che attualmente ha 39 dipendenti ...