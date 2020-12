Nuova Alitalia, a rischio il futuro di 5 mila dipendenti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le prime comunicazioni ufficiali sul piano industriale arrivate ai rappresentanti dei lavoratori: 52 aerei in servizio e stop a molti voli internazionali. Numeri che confermano le anticipazioni dell’EspressoLa Nuova Alitalia è già nel mirino di Bruxelles: "Stiamo verificando: le indagini sono in corso"" Il piano della Nuova Alitalia: meno aerei, meno dipendenti e cda lottizzato" Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le prime comunicazioni ufficiali sul piano industriale arrivate ai rappresentanti dei lavoratori: 52 aerei in servizio e stop a molti voli internazionali. Numeri che confermano le anticipazioni dell’EspressoLaè già nel mirino di Bruxelles: "Stiamo verificando: le indagini sono in corso"" Il piano della: meno aerei, menoe cda lottizzato"

