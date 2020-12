Nuoto | Benedetta Pilato senza limiti! Folgore nei 50 rana | record italiano frantumato!

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Non è una ragazzina, è un missile.non ha limiti e, dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021 con il nuovodei 100di 1’06?02, concede il bis nella distanza a lei più gradita ovvero i 50 metri. L’azzurrina, argento iridato della specialità, ha messo in vasca una cattiveria notevolissima che le ha permesso di prendere il largo dopo i 15 metri, facendo vedere una progressione mai vista. La piscina di Riccione non ha potuto far altro che sottolineare quanta classe abbia la tarantina che con questa nuotata sempre in presa e in spinta si è presa il crono di 29?61, nuovo(prec. 29?85 sempre di Benny). Una dimostrazione di forzaeguali per lei, che ha centrato il terzo tempo di ...