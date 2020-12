Nuoto | Assoluti Riccione 2020 IL PAGELLONE prima giornata Pilato e Ceccon | il futuro è oggi

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) BENEDETTA9: Riscrive la storia della rana italiana a 16 anni ancora da compiere ma ragionando e comportandosi come una 25enne scafata. Lo stupore, l’ammirazione, l’orgoglio ormai sono di default quando scende in vasca. Arriva adopo un mese e mezzo di ISL a Budapest e, come nulla fosse, sbriciola ilto italiano dei 100 rana e si prende la qualificazione per Tokyo. Parla di ansia ma è un antistress per tutti gli appassionati. Meravigliosa! THOMAS9: Idem come sopra. Ha impiegato un po’ di tempo a uscire dal guscio ma è ancora giovanissimo e nei 100 dorso ha mostrato tutte le sue potenzialità. Già, potenzialità perchè il 52?8 che è nuovo record italiano potrebbe essere solo una tappa di passaggio nel percorso che porta a Tokyo, tanti sono i particolari in cui può migliorare e dunque ...