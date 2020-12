Nuoto, Assoluti invernali Riccione 2020 oggi in tv: orario, programma e diretta streaming (Di venerdì 18 dicembre 2020) La seconda giornata degli Assoluti invernali 2020 di Nuoto sarà visibile oggi in tv: ecco orario, programma e come vedere in streaming le gare. La tre giorni di Riccione ha già visto assegnare alcuni pass olimpici e gli azzurri torneranno in vasca per staccare altri biglietti per Tokyo. Riflettori puntati sulle stelle Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, rispettivamente nei 100 stile libero e negli 800 stile libero. L’appuntamento con le serie veloci è a partire dalle ore 17.00 di venerdì 18 dicembre. Le gare saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport, oltre che in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface.it offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) La seconda giornata deglidisarà visibilein tv: eccoe come vedere inle gare. La tre giorni diha già visto assegnare alcuni pass olimpici e gli azzurri torneranno in vasca per staccare altri biglietti per Tokyo. Riflettori puntati sulle stelle Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, rispettivamente nei 100 stile libero e negli 800 stile libero. L’appuntamento con le serie veloci è a partire dalle ore 17.00 di venerdì 18 dicembre. Le gare saranno visibili intv in chiaro su Rai Sport, oltre che insu RaiPlay. Inoltre, Sportface.it offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per ...

repubblica : Nuoto, Assoluti: Benedetta Pilato vince i 100 rana e vola alle Olimpiadi di Tokyo [aggiornamento delle 18:43] - RaiSport : ????? Benedetta #Pilato da record nei 100 rana, pass per i Giochi di #Tokyo L'azzurrina vince con il primato italian… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO ASSOLUTI, RECORD ITALIANO NEI 100 RANA PER LA PILATO CON IL TEMPO DI 1'06''02 OTTIENE ANCHE IL PASS OLIMPICO #SkySport - sportface2016 : #NUoto, Assoluti Invernali Riccione 2020 oggi in tv: ecco orari, programma e come vedere la seconda giornata - infoitsport : LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Benedetta Pilato nei 50 rana, c'è Paltrinieri negli 800 sl -