Nuoto, Assoluti invernali 2020: i risultati delle serie lente (18 dicembre). Pochi spunti nelle gare mattutine, si attendo lo show nel pomeriggio (Di venerdì 18 dicembre 2020) In attesa dei grossi calibri, che entreranno in scena dalle ore 17.00, si sono concluse in mattinata le serie lente delle specialità che vedremo andare in scena nella seconda giornata degli Assoluti invernali 2020 di Nuoto a Riccione. Nei 100 farfalla donne il miglior crono è stato di Giulia Carofalo in 1’01?07 a precedere Cristina Caruso (1’02?06) e Andrea Ambra Pescio (1’02?04). Nei 100 dorso donne Ambra Serena Valli si è issata in vetta all’overall con il crono di 1’03?34 a precedere di 14 centesimi Benedetta Scalise di 27 Martina Rossetti. 400 misti donne territorio di conquista di Chiara Fontana in 4’58?61, mentre nei 100 stile libero Alessandra Fulcis è stata la migliore in 57?07. A completare il quadro delle prove femminile ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) In attesa dei grossi calibri, che entreranno in scena dalle ore 17.00, si sono concluse in mattinata lespecialità che vedremo andare in scena nella seconda giornata deglidia Riccione. Nei 100 farfalla donne il miglior crono è stato di Giulia Carofalo in 1’01?07 a precedere Cristina Caruso (1’02?06) e Andrea Ambra Pescio (1’02?04). Nei 100 dorso donne Ambra Serena Valli si è issata in vetta all’overall con il crono di 1’03?34 a precedere di 14 centesimi Benedetta Scalise di 27 Martina Rossetti. 400 misti donne territorio di conquista di Chiara Fontana in 4’58?61, mentre nei 100 stile libero Alessandra Fulcis è stata la migliore in 57?07. A completare il quadroprove femminile ...

PiacenzaPress : Nuoto, Italiani assoluti: Giacomo Carini sesto nei 100 farfalla - mifo1069 : La 15enne tarantina esplode in tutto il suo talento anche nei 100 rana agli Assoluti di Riccione in 1’06”02, battut… - ADM_assdemxmi : RT @VanityFairIt: A 16 anni da compiere il prossimo gennaio anni ha conquista il pass per le Olimpiadi di Tokyo nei cento rana vincendo gli… - CatelliRossella : Nuoto, Assoluti: Benedetta Pilato vince i 100 rana e vola alle Olimpiadi di Tokyo - infoitsport : Nuoto, Assoluti Riccione 2020. IL PAGELLONE (prima giornata). Pilato e Ceccon: il futuro è oggi -