Novità meteo impellenti | l’Inverno prova a cambiare marcia

(Di venerdì 18 dicembre 2020)d’Inverno cambia. Inverno finito, Inverno mite, Inverno anticiclonico. Per carità, ipotesi plausibili ma come ogni anno siamo qui a discutere con voi dei vari “indicatori” e di quelle che potrebbero essere le proiezioniclimatiche stagionali. Diciamo subito una cosa: dicembre ha stupito un po’ tutti. In tanti prevedevano un mese mite, a tratti perturbato ma mite. Invece no, è stato anche freddino e le precipitazioni sono risultate ben più abbondanti del normale. Sorpresa? Si e no. Non per noi, che a suo tempo – era fine novembre – avevamo dipinto scenari non dissimili da ciò che poi è stato. Non è mica finita qui! Non appena l’Alta Pressione era ricomparsa nei vari modelli previsionali tutti a preoccuparsi della sua durata. Beh, come vedete è già in affanno, lo sarà ancor di più nel fine settimana anche se non per tutte le regioni. Poi ...