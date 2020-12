Non solo Ghemon: tanta Campania al prossimo Festival di Sanremo (VIDEO) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ci sarà anche anche Greta Zuccoli con il brano “Ogni cosa sa di te” al 71° Festival della canzone italiana. La cantante di origini napoletane vanta un’esperienza internazionale come spalla di Damien Rice e come corista di Diodato, ora approda all’Ariston dopo la partecipazione al programma “Ama Sanremo 2020” condotto da Amadeus anticamera di Sanremo Giovani. Ieri, nell’atto finale di un lungo percorso iniziato mesi fa, che vedeva dieci concorrenti sfidarsi per conquistare un posto nella kermesse, Greta ha superato l’ultimo scoglio. La 22enne napoletana vive a Fuorigrotta ed è la fidanzata di Diodato, vincitore di Sanremo 2020, che su Instagram le ha dedicato un pensiero romantico: “Mi sono innamorato della tua voce la sera di un anno fa, mentre ascoltavo la radio, da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ci sarà anche anche Greta Zuccoli con il brano “Ogni cosa sa di te” al 71°della canzone italiana. La cantante di origini napoletane vanta un’esperienza internazionale come spalla di Damien Rice e come corista di Diodato, ora approda all’Ariston dopo la partecipazione al programma “Ama2020” condotto da Amadeus anticamera diGiovani. Ieri, nell’atto finale di un lungo percorso iniziato mesi fa, che vedeva dieci concorrenti sfidarsi per conquistare un posto nella kermesse, Greta ha superato l’ultimo scoglio. La 22enne napoletana vive a Fuorigrotta ed è la fidanzata di Diodato, vincitore di2020, che su Instagram le ha dedicato un pensiero romantico: “Mi sono innamorato della tua voce la sera di un anno fa, mentre ascoltavo la radio, da ...

