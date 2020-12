No, il vaccino a mRna contro la Covid-19 non «modifica il Dna» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 13 dicembre 2020 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Vogliono usarci come cavie per sperimentare un ‘vaccino’ che in realtà è un prodotto assolutamente nuovo che modifica il DNA, e che potrebbe avere effetti collaterali molto gravi anche a lunga distanza. Tanto che LORO non lo fanno, concedono benevolmente al popolo le loro dosi». Il riferimento è al vaccino contro il nuovo coronavirus approvato per l’uso che si basa sulla tecnologia a Rna messaggero o mRna. La notizia riportata nel post oggetto di analisi è falsa. Come abbiamo spiegato in questo approfondimento, lo scopo di un vaccino è istruire il sistema immunitario a riconoscere un agente patogeno, come un virus. Per fare questo di norma viene somministrato o il virus intero – inattivato con metodi ... Leggi su facta.news (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 13 dicembre 2020 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Vogliono usarci come cavie per sperimentare un ‘’ che in realtà è un prodotto assolutamente nuovo cheil DNA, e che potrebbe avere effetti collaterali molto gravi anche a lunga distanza. Tanto che LORO non lo fanno, concedono benevolmente al popolo le loro dosi». Il riferimento è alil nuovo coronavirus approvato per l’uso che si basa sulla tecnologia a Rna messaggero o. La notizia riportata nel post oggetto di analisi è falsa. Come abbiamo spiegato in questo approfondimento, lo scopo di unè istruire il sistema immunitario a riconoscere un agente patogeno, come un virus. Per fare questo di norma viene somministrato o il virus intero – inattivato con metodi ...

Alex_NoEuro : RT @grecogi: @martinacarletti In realtà ce ne solo almeno 4: Moderna e Pfizer usano la tecnologia mRNA nuova e non consolidata, Astrazeneca… - dosumma : RT @Nurse24it: ?????? Un nuovo tipo di vaccino a base di RNA messaggero, noto come mRNA, può offrire alti livelli di protezione prevenendo il… - AnnaP1953 : RT @04Carmen20: Abbiamo un vaccino efficace, ma con un mRNA programmato per NON essere ELIMINATO... E non utilizziamo l’UNICA TERAPIA effic… - camstork : @PMO_W @Il_Vitruviano @maxdantoni Stiamo parlando del vaccino Pfizer-BionTech, testato su 43.000 volontari. La tecn… - InvestoPro_ita : #Moderna: nell'attesa della ormai imminente decisione della #FDA di approvare il suo #vaccino, ieri il #titolo (NAS… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino mRna Vaccini mRNA contro il Covid-19: come funzionano Nurse24 Covid, Mattarella “Servono alleanze globali per il vaccino”

ROMA (ITALPRESS) – “La diffusione e la distribuzione del vaccino – e delle migliori cure che la scienza va elaborando – richiedono alleanze globali, non egoismi, esigono politiche che realizzino ...

Piero Angela: “A Natale da solo con mia moglie poi farò subito il vaccino, è sicuro. Vi spiego perché”

Ma il vaccino basato sul Rna è una cosa totalmente diversa e gli esperti sanno benissimo come manipolare queste molecole”. Il Fatto di Domani - Ogni sera il punto della giornata con le notizie più ...

ROMA (ITALPRESS) – “La diffusione e la distribuzione del vaccino – e delle migliori cure che la scienza va elaborando – richiedono alleanze globali, non egoismi, esigono politiche che realizzino ...Ma il vaccino basato sul Rna è una cosa totalmente diversa e gli esperti sanno benissimo come manipolare queste molecole”. Il Fatto di Domani - Ogni sera il punto della giornata con le notizie più ...