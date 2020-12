Nigeria, centinaia di studenti liberati dopo il sequestro di massa in un liceo rivendicato da Boko Haram (Di venerdì 18 dicembre 2020) centinaia di studenti sono stati liberati ieri sera nel Nord-Ovest della Nigeria, dopo essere stati rapiti la scorsa settimana in un sequestro messo in atto in un liceo da banditi locali e rivendicato dal gruppo jihadista di Boko Haram. “Gli studenti rapiti dalla Kankara State Boys High School sono stati salvati, il governo dello Stato di Katsina ha confermato la notizia”, ??ha riferito su Twitter Bashir Ahmaad, assistente personale del presidente Muhammadu Buhari. Secondo il governatore dello Stato Nigeriano di Kankara, Aminu Masari, i ragazzi sono stati salvati in una foresta. Gli studenti liberati sono 344, secondo Ibrahim Katsina, un consigliere ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020)disono statiieri sera nel Nord-Ovest dellaessere stati rapiti la scorsa settimana in unmesso in atto in unda banditi locali edal gruppo jihadista di. “Glirapiti dalla Kankara State Boys High School sono stati salvati, il governo dello Stato di Katsina ha confermato la notizia”, ??ha riferito su Twitter Bashir Ahmaad, assistente personale del presidente Muhammadu Buhari. Secondo il governatore dello Statono di Kankara, Aminu Masari, i ragazzi sono stati salvati in una foresta. Glisono 344, secondo Ibrahim Katsina, un consigliere ...

