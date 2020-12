Nicole Schmidhofer caduta a 115 km h Val d' Isere Video | reti divelte e fuori pista

Ticinonline : Tranciate le reti di protezione: tutti in ansia per Nicole Schmidhofer #nicoleschmidhofer #scialpino -

Ultime Notizie dalla rete : Nicole Schmidhofer

Sfugge per soli 11 centesimi alla nostra Sofia Goggia il successo nella prima discesa libera femminile stagionale di coppa del mondo a Val d'Isere, ...Si è schiantata anche lei nelle reti, laddove poco prima Nicole Schmidhofer ha probabilmente messo fine alla stagione. Fede ha alzato subito il braccio per far capire a mamma Ninna e a papà Daniele ...