Nelle Marche c' è un albero di Natale addobbato con 73 mila metri di lana 

(Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - Hanno lavorato all'uncinetto quasi 73di lana, di vario tipo e destinata a essere distrutta per addobbare il gigantescodidi 7, posizionato nella piazza principale di Mondolfo, in provincia di Pesaro Urbino. Protagoniste ventitrè donne di età diversa, che hanno dedicato tantissime ore di lavoro in piena pandemia, dall'inizio di marzo fino a metà novembre, per realizzare i 2.800 quadratini decorativi. “L'idea è arrivata da loro, sono un gruppo di appassionate di uncinetto – spiega il referente della Proloco Tre Colli di Mondolfo, Massimo Papolini –. Lo scorso anno, avevano realizzato unpiù piccolo da tenere in casa e hanno pensato di poterlo fare in scala maggiore”. La proposta è arrivata alla Pro loco ed è diventata realtà. Lo ...