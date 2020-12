Nell'assemblea virtuale di tremila liceali. "Noi prigionieri della Dad, liberateci" (Di venerdì 18 dicembre 2020) “La scuola è anche il luogo dove impari a vivere in società, che è fatta di presenza. Ci mancano i compagni”. "Prima del Covid eravamo incerti sul futuro, ora è peggio. In Europa si va scuola, sapranno più di noi" Leggi su repubblica (Di venerdì 18 dicembre 2020) “La scuola è anche il luogo dove impari a vivere in società, che è fatta di presenza. Ci mancano i compagni”. "Prima del Covid eravamo incerti sul futuro, ora è peggio. In Europa si va scuola, sapranno più di noi"

