Nel Cremonese sindaco anti-Facebook: “Troppi leoni da tastiera. Obama e Renzi hanno dato cattivo esempio” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cremona, 18 dic – Niente Facebook per il Comune. In un’epoca dove l’arena politica sembra spostarsi sempre più dal territorio al virtuale c’è un sindaco che non si arrende a questa deriva. E’ Giuseppe Lupo Stanghellini, primo cittadino di Monte Cremasco, comune di circa 2.300 abitanti della provincia di Cremona. Avvocato eletto come sindaco due volte consecutivamente nel 2014 e nel 2019 con la lista civica “Uniti e Attivi”, nel 2016 diviene anche consigliere provinciale con il raggruppamento “Centro destra per Cremona”. sindaco no Facebook Di recente il gruppo di opposizione ha presentato una mozione in consiglio comunale chiedendo all’amministrazione di creare una pagina Facebook ufficiale del Comune per meglio tenere informati i residenti. Proposta bocciata con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cremona, 18 dic – Nienteper il Comune. In un’epoca dove l’arena politica sembra spostarsi sempre più dal territorio al virtuale c’è unche non si arrende a questa deriva. E’ Giuseppe Lupo Stanghellini, primo cittadino di Monte Cremasco, comune di circa 2.300 abitdella provincia di Cremona. Avvocato eletto comedue volte consecutivamente nel 2014 e nel 2019 con la lista civica “Uniti e Attivi”, nel 2016 diviene anche consigliere provinciale con il raggruppamento “Centro destra per Cremona”.noDi recente il gruppo di opposizione ha presentato una mozione in consiglio comunale chiedendo all’amministrazione di creare una paginaufficiale del Comune per meglio tenere informati i residenti. Proposta bocciata con ...

mondopadano : #pandemia nel mondo: #Praga in #lockdown, la testimonianza di un giovane cremonese su Mondo Padano, in edicola...e… - Cremonaoggi : Boom della cassa integrazione nel Cremonese: nel 2020 15,5 milioni di ore contro le 800mila del 2019 #cremona… - Cremonaoggi : Boom della cassa integrazione nel Cremonese: nel 2020 15,5 milioni di ore contro le 800mila del 2019 - Cremonaoggi : In tempo di crisi cresce anche nel Cremonese il mercato della tecnologia - zazoomblog : Diretta- Empoli Cremonese (risultato 1-0) streaming video DAZN: Stulac nel recupero - #Diretta- #Empoli #Cremonese -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Cremonese Boom della cassa integrazione nel Cremonese: nel 2020 15,5 milioni di ore contro le 800mila del 2019 CremaOggi.it Cosenza pronto a sfidare la Cremonese. La vigilia di mister Occhiuzzi - VIDEO

I "lupi" dopo la vittoria di Ascoli sono attesi dalla trasferta in terra lombarda (si gioca domani alle 14). Le parole del mister rossoblù ...

SALERNITANA: vietato sbagliare l'approccio al match questa sera a Frosinone

Su cinque trasferte i granata infatti sono andati tre volte in svantaggio, inoltre sempre con reti subite nel primo tempo e tra i primi 25 ... Ma uscendo un attimo dalle trasferte, anche in casa con ...

I "lupi" dopo la vittoria di Ascoli sono attesi dalla trasferta in terra lombarda (si gioca domani alle 14). Le parole del mister rossoblù ...Su cinque trasferte i granata infatti sono andati tre volte in svantaggio, inoltre sempre con reti subite nel primo tempo e tra i primi 25 ... Ma uscendo un attimo dalle trasferte, anche in casa con ...