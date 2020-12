Natale: zona rossa nei festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio, arancione negli altri giorni. C’è l’accordo nel governo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Chi abita in un comune sotto i 5mila abitanti potrà spostarsi in uno limitrofo, per un raggio di 30 chilometri. Visite natalizie in casa, c’è la deroga per due non conviventi Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 18 dicembre 2020) Chi abita in un comune sotto i 5mila abitanti potrà spostarsi in uno limitrofo, per un raggio di 30 chilometri. Visite natalizie in casa, c’è la deroga per due non conviventi

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - Adnkronos : #Zonarossa a Natale, lo sfogo di Vissani: 'Tragico, giocano col c... degli altri' - trash_italiano : Noi stasera: “Mmh secondo me ci sarà Arisa, forse anche Malika Ayane, no dai punto tutto su Nek” Noi domani: “Mm… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Le nuove misure anti #Covid per le feste di #Natale oggi al CdM. 'Due le ipotesi in campo. Una zona rossa che prosegua d… - Rog_2 : In aggiunta nelle giornate di #Natale e #Capodanno l'Italia sarà in zona Amaranto: si potrà uscire dal proprio domi… -