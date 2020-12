Natale, via libera CDM a nuovo decreto: dal 24 dicembre nuove restrizioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie. L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi, per il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio. In tutto ci saranno quindi 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure. “Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure” del DPCM del 3 dicembre sulle zone rosse, “nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure” sulle zone arancioni. È quanto si legge nella bozza del nuovo decreto. Durante i giorni di festa ci si potrà spostare, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei ministri ha dato il viaalsulla nuova stretta per le festività natalizie. L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi, per il periodo che va dal 24al 6 gennaio. In tutto ci saranno quindi 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure. “Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 242020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure” del DPCM del 3sulle zone rosse, “nei giorni 28, 29, 302020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure” sulle zone arancioni. È quanto si legge nella bozza del. Durante i giorni di festa ci si potrà spostare, ...

fanpage : 'A Natale mia moglie e io ceneremo da soli: sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype'. L'… - Agenzia_Ansa : #Natale, via libera dal Cdm alla nuova stretta anti #Covid #ANSA - MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - IrPacchia : RT @Helliot_Spencer: #Salvini : 'a Natale porterò coperte ai clochard'. A Santo Stefano i suoi assessori passeranno a buttargliele via. - iltrumpo : RT @Helliot_Spencer: #Salvini : 'a Natale porterò coperte ai clochard'. A Santo Stefano i suoi assessori passeranno a buttargliele via. -

Ultime Notizie dalla rete : Natale via Natale in lockdown, via libera al decreto: nei giorni "rossi" visite ammesse per sole due persone La Nuova Sardegna Scatole Magiche: iniziativa solidale a Salerno. Presente domani anche Piero De Luca

Stampa Domani, sabato 19 dicembre alle ore 11:30 presso la Colonia San Giuseppe in via Allende 66 a Salerno, l’on Piero De Luca parteciperà all’iniziativa conclusiva del progetto solidale “Scatole mag ...

Biden e la Cina. Mal di testa – di Vittorio Volpi

Joe Biden prima ancora di insediarsi alla Casa Bianca ha già un mal di testa. Visto il fallimento della linea strategica del suo predecessore Donald Trump nei confronti del gigante Cina. Che fare?

Stampa Domani, sabato 19 dicembre alle ore 11:30 presso la Colonia San Giuseppe in via Allende 66 a Salerno, l’on Piero De Luca parteciperà all’iniziativa conclusiva del progetto solidale “Scatole mag ...Joe Biden prima ancora di insediarsi alla Casa Bianca ha già un mal di testa. Visto il fallimento della linea strategica del suo predecessore Donald Trump nei confronti del gigante Cina. Che fare?