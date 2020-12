Natale, via libera CDM a nuovo decreto: dal 24 dicembre nuove restrizioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie. L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi, per il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio. In tutto ci saranno quindi 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure. “Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure” del DPCM del 3 dicembre sulle zone rosse, “nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure” sulle zone arancioni. È quanto si legge nella bozza del nuovo decreto. Durante i giorni di festa ci si potrà spostare, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei ministri ha dato il viaalsulla nuova stretta per le festività natalizie. L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi, per il periodo che va dal 24al 6 gennaio. In tutto ci saranno quindi 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure. “Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 242020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure” del DPCM del 3sulle zone rosse, “nei giorni 28, 29, 302020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure” sulle zone arancioni. È quanto si legge nella bozza del. Durante i giorni di festa ci si potrà spostare, ...

enpaonlus : Buon natale a-mici cani: l'albero in piazza diventa un set - Agenzia_Ansa : #Natale, via libera dal Cdm alla nuova stretta anti #Covid #ANSA - fanpage : 'A Natale mia moglie e io ceneremo da soli: sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype'. L'… - MarcoMancio82 : #PapaFrancesco: 'Il #consumismo ha sequestrato il #Natale' - JackSoraiy : RT @Morenozagor: Caro il mio Babbo Natale, non ripeter tale e quale il tuo andazzo rituale: non donarci delle cose strambe, inutili e noios… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale via Natale, assembramenti in tutta Italia per lo shopping: a Roma chiude via del Corso, code a Milano Il Messaggero Coronavirus, a Satriano via allo screening gratuito in vista del Natale

VIDEO | L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Chiaravalloti ha acquistato 600 tamponi rapidi per permettere a chi rientra a casa per le feste di trascorrere le vacanze in sicurezza ...

Pigotte UNICEF in vetrina nei negozi viterbesi

I volontari del Comitato provinciale di Viterbo proseguono l'attività anche durante l'emergenza Nonostante l'emergenza Covid-19 i volontari del Comitato provinciale Unicef di Viterbo continuano a oper ...

VIDEO | L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Chiaravalloti ha acquistato 600 tamponi rapidi per permettere a chi rientra a casa per le feste di trascorrere le vacanze in sicurezza ...I volontari del Comitato provinciale di Viterbo proseguono l'attività anche durante l'emergenza Nonostante l'emergenza Covid-19 i volontari del Comitato provinciale Unicef di Viterbo continuano a oper ...