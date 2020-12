Natale sotto il segno del Covid: la lunga battaglia tra rigoristi e aperturisti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un difficile confronto per conciliare posizioni diverse nel governo, nella maggioranza ma anche nelle opposizioni Leggi su tg.la7 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un difficile confronto per conciliare posizioni diverse nel governo, nella maggioranza ma anche nelle opposizioni

Ultime Notizie dalla rete : Natale sotto Dpcm, ecco le deroghe allo studio per i giorni da zona rossa Il Sole 24 ORE Italia zona rossa dal 24 al 6 nei festivi

Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, ma solo nei giorni festivi e prefestivi. Negli altri giorni sarà zona arancione. È quanto prevede il decreto Natale varato ...

Tutta Italia “Rossa” per 10 giorni: ecco le regole

Tutta Italia sarà zona "Rossa" per 10 giorni: Conte chiude così il Natale. Poi 4 giorni in arancione, con deroghe per 2 commensali e piccoli comuni. E' ...

