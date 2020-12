Natale, Italia zona rossa, parla Zingaretti: ‘Regione Lazio pronta a prendere provvedimenti regionali’ (Di venerdì 18 dicembre 2020) Oggi il Governo deciderà sulla possibilità di un’Italia a zona rossa per le festività, intanto però Zingaretti ha rilasciato una dichiarazione per la Regione Lazio. “Se non ci sarà un provvedimento del governo il Lazio nelle prossime ore prenderà un provvedimento regionale che riguarderà tutto il periodo delle Feste natalizie” queste le parole del presidente della Regione. Leggi anche: Zampa “Sarà un Natale diverso, stato di salute del Paese è precario” L’augurio di Zingaretti è quello che il governo prenda gli opportuni provvedimenti per l’intero territorio Italiano, ma in attesa ha deciso che il Lazio nelle prossime ore si occuperà di un ‘piano regionale’. “Io ho fatto l’ipotesi peggiore: qualora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Oggi il Governo deciderà sulla possibilità di un’per le festività, intanto peròha rilasciato una dichiarazione per la Regione. “Se non ci sarà un provvedimento del governo ilnelle prossime ore prenderà un provvedimento regionale che riguarderà tutto il periodo delle Feste natalizie” queste le parole del presidente della Regione. Leggi anche: Zampa “Sarà undiverso, stato di salute del Paese è precario” L’augurio diè quello che il governo prenda gli opportuniper l’intero territoriono, ma in attesa ha deciso che ilnelle prossime ore si occuperà di un ‘piano regionale’. “Io ho fatto l’ipotesi peggiore: qualora ...

