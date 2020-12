Natale, Italia zona rossa: oggi la decisione, lockdown nei giorni di festa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sette giorni a Natale e ancora non si conoscono quali saranno le misure più stringenti che verranno adottate proprio in vista delle festività natalizie. Da giorni, non si fa altro che parlare di ipotesi: la più accreditata sembra essere quella che vede l’Italia diventare zona rossa nei festivi e prefestivi. Se questo dovesse essere confermato, ci sarebbe un lockdown solo in alcune date: molto probabilmente negozi chiusi e spostamenti vietati (se non per comprovate esigenze) il 24-25-26-27 dicembre, 31 dicembre e 1-2-3 gennaio 2021. Leggi anche: Zampa “Sarà un Natale diverso, stato di salute del Paese è precario” A Palazzo Chigi è in corso in queste ore una riunione tra il Premier Conte e i capi di delegazione di maggioranza, mentre per le 18 è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Settee ancora non si conoscono quali saranno le misure più stringenti che verranno adottate proprio in vista delle festività natalizie. Da, non si fa altro che parlare di ipotesi: la più accreditata sembra essere quella che vede l’diventarenei festivi e prefestivi. Se questo dovesse essere confermato, ci sarebbe unsolo in alcune date: molto probabilmente negozi chiusi e spostamenti vietati (se non per comprovate esigenze) il 24-25-26-27 dicembre, 31 dicembre e 1-2-3 gennaio 2021. Leggi anche: Zampa “Sarà undiverso, stato di salute del Paese è precario” A Palazzo Chigi è in corso in queste ore una riunione tra il Premier Conte e i capi di delegazione di maggioranza, mentre per le 18 è ...

matteorenzi : La liberazione dei pescatori italiani in Libia è una notizia bellissima. Questi connazionali potranno passare il Na… - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - DadoneFabiana : I nostri pescatori sono finalmente liberi. Saranno tra poco a casa e potranno trascorrere il Natale con i loro cari… - CordioliMirco : RT @Storace: Durissimo #Bechis contro la cattiveria del premier #Conte per #Natale - RevengeIsma : RT @RadioSavana: Orda di clandestini africani partiti dalla Tunisia direzione Italia al grido di battaglia Allah Akbar. Tutti uomini con sm… -