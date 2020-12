Natale, Italia zona rossa e arancione: il calendario dei giorni, le novità (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mancano 7 giorni a Natale e il Governo sta continuando a lavorare per adottare misure ancora più stringenti in vista delle festività. Questo per scongiurare una terza ondata e assembramenti (come quelli visti nel weekend scorso) che non farebbero altro che peggiorare la situazione. Leggi anche: Natale, Italia zona rossa: oggi la decisione, lockdown nei giorni di festa Questa mattina si è tenuto il vertice tra il Premier Conte e i capi di delegazione di maggioranza: l’orientamento sembrerebbe essere quello di far diventare la nazione zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (con negozi chiusi e spostamenti vietati) e zona arancione nei giorni lavorativi. Ora ci sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mancano 7e il Governo sta continuando a lavorare per adottare misure ancora più stringenti in vista delle festività. Questo per scongiurare una terza ondata e assembramenti (come quelli visti nel weekend scorso) che non farebbero altro che peggiorare la situazione. Leggi anche:: oggi la decisione, lockdown neidi festa Questa mattina si è tenuto il vertice tra il Premier Conte e i capi di delegazione di maggioranza: l’orientamento sembrerebbe essere quello di far diventare la nazioneneifestivi e prefestivi (con negozi chiusi e spostamenti vietati) eneilavorativi. Ora ci sarà ...

