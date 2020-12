Natale in zona rossa? Ecco i negozi e le attività aperti durante le feste (Di sabato 19 dicembre 2020) Si sta avvicinando il Natale che quest’anno passeremo in zona rossa. Cosa significa? Scopriamo insieme quali attività rimarranno aperte nel periodo natalizio. La pandemia globale che ha messo al tappeto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 19 dicembre 2020) Si sta avvicinando ilche quest’anno passeremo in. Cosa significa? Scopriamo insieme qualirimarranno aperte nel periodo natalizio. La pandemia globale che ha messo al tappeto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - FBiasin : Padre: 'Per me possono mettere anche la zona verde ma così a Natale in casa non entri'. La prendo come una sfida. - Adnkronos : #Zonarossa a Natale, lo sfogo di Vissani: 'Tragico, giocano col c... degli altri' - RobertoZucchi11 : Conte ha fallito, non chiede scusa ma chiude in gabbia tutti gli italiani - repubblica : Feste in zona rossa: divieti, chiusure e pochi a tavola. Le regole di Natale e Capodanno -