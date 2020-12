Natale in tempo di Covid-19: Vergani dona 25.000 fette di panettone ai nuovi poveri di Milano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Vergani dona 25.000 fette di panettone ai milanesi costretti a mettersi in coda alla mensa dei poveri A Milano il panettone rappresenta una tradizione natalizia profondamente radicata, la cui origine si lega a numerose leggende. La più accreditata ne fa risalire la nascita al XV secolo, durante l’era di Ludovico il Moro. Si narra infatti che l’allora signore di Milano si apprestasse al pranzo di Natale quando un errore da parte del cuoco fece bruciare il dolce preparato per l’occasione. Un assistente di nome Toni, a quel punto, per recuperare la situazione avrebbe preso del lievito avanzato e lo avrebbe infarcito con farina, uova, uvetta, canditi e zucchero, improvvisando così una ricetta che però conquistò il favore del potente ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020)25.000diai milanesi costretti a mettersi in coda alla mensa deiilrappresenta una tradizione natalizia profondamente radicata, la cui origine si lega a numerose leggende. La più accreditata ne fa risalire la nascita al XV secolo, durante l’era di Ludovico il Moro. Si narra infatti che l’allora signore disi apprestasse al pranzo diquando un errore da parte del cuoco fece bruciare il dolce preparato per l’occasione. Un assistente di nome Toni, a quel punto, per recuperare la situazione avrebbe preso del lievito avanzato e lo avrebbe infarcito con farina, uova, uvetta, canditi e zucchero, improvvisando così una ricetta che però conquistò il favore del potente ...

alessioviola : ++Dpcm Natale, Governo prende tempo: che fate a Capodanno?++ - TizianaFerrario : Caro Babbo Natale preservaci #AngelaMerkel per tanto tempo.Noi Europei abbiamo bisogno di una leader come lei.Siam… - AnnalisaChirico : A Natale è tempo di auguri! Oggi alle ore 18 AC interview al segretario della Lega @matteosalvinimi. Seguici sul pr… - salfasanop : Ora che Renzi - il Grinch - ha dato tempo al conte Casalino fino all'Epifania, perfino Zingaretti si muove! Anche… - lhashtagraddopp : Un mondo senza #COVID19 1. Natale con i tuoi. Congiunti. 2. Organizzare lo shopping come le Partenze intelligenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale tempo Stretta di Natale, aggiunti due posti in più a tavola Il Tempo Tivoli e di Palestrina, parte il concorso riservato ai presepi fatti in casa

Il Covid ha anche cambiato le “regole natalizie” con il concorso riservato ai presepi, che si trasforma in una competizione fotografica e ciò accade nella diocesi di Tivoli e di Palestrina dove, su i ...

Il gesso alle zampe per salvare il pettirosso ferito

La storia di Pettino, giovane pettirosso nato la scorsa primavera e venuto da noi a svernare dopo migliaia di chilometri, inizia un mese e mezzo fa. Dopo il lungo viaggio, l’evento sfortunato con l’in ...

Il Covid ha anche cambiato le “regole natalizie” con il concorso riservato ai presepi, che si trasforma in una competizione fotografica e ciò accade nella diocesi di Tivoli e di Palestrina dove, su i ...La storia di Pettino, giovane pettirosso nato la scorsa primavera e venuto da noi a svernare dopo migliaia di chilometri, inizia un mese e mezzo fa. Dopo il lungo viaggio, l’evento sfortunato con l’in ...