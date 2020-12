Natale, il Cdm approva il decreto con le nuove misure. Bozza: dal 24 dicembre al 6 gennaio zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione negli altri giorni (Di venerdì 18 dicembre 2020) C’è il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge Covid che introduce ulteriori misure restrittive in vigore durante le feste di Natale. Il provvedimento prevede che dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi, con deroghe agli spostamenti per fare visita a un’altra abitazione. È questo l’orientamento emerso dal vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, durato oltre 4 ore, e confermato dal Cdm previo un ultimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) C’è il via libera del Consiglio dei ministri al nuovolegge Covid che introduce ulteriorirestrittive in vigore durante le feste di. Il provvedimento prevede che dal 24al 6l’Italia saràneie preneilavorativi, con deroghe agli spostamenti per fare visita a un’altra abitazione. È questo l’orientamento emerso dal vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, durato oltre 4 ore, e confermato dal Cdm previo un ultimo ...

