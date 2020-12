Natale, Conte: "Misure necessarie645 milioni per ristoranti e bar" (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Il Cts ci ha fatto pervenire un verbale, in cui esprimeva forte preoccupazione per gli assembramenti. Dobbiamo quindi intervenire, non è una decisione facile ma sofferta". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Il Cts ci ha fatto pervenire un verbale, in cui esprimeva forte preoccupazione per gli assembramenti. Dobbiamo quindi intervenire, non è una decisione facile ma sofferta". Segui su affaritaliani.it

FratellidItalia : #Meloni: 'Tra poco conferenza stampa di #Conte su nuovo #DPCM. Se confermata stretta sul #Natale mi aspetto che dic… - AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - Agenzia_Ansa : In serata è prevista la conferenza stampa del premier Giuseppe #Conte sulle nuove misure anti #Covid per le feste d… - FabrizioL5 : Un governo di coglioni! Be' un valido motivo per uscire di casa durante il lockdown potrebbe essere per andare a ro… - eleitaliana : RT @MediasetTgcom24: Covid, Conte illustra il Decreto Natale con le nuove misure #Coronavirusitalia -