Natale con il covid, chi possiamo invitare al cenone e cosa non fare (Di venerdì 18 dicembre 2020) Natale, in dirittura d’arrivo le decisioni ufficiali mentre si delinea sempre più cosa sarà consentito e cosa sarà vietato Getty ImagesCon molto ritardo il governo si appresta a prendere le decisioni sull’imminente Natale, il primo della storia con il covid e che pertanto sarà molto diverso. Il tema è sempre lo stesso: cosa possiamo fare nei giorni festivi e alle vigilie di questi? Il dibattito tra rigoristi e aperturisti prosegue, lasciando ancora tanti dubbi agli italiani. Delle certezze, o quasi, pare che ci siano, in attesa di vedere tutto nero su bianco. Per tutto il periodo festivo, dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi su tutto il territorio nazionale saranno in vigore le regole per la zona rossa mentre ... Leggi su ck12 (Di venerdì 18 dicembre 2020), in dirittura d’arrivo le decisioni ufficiali mentre si delinea sempre piùsarà consentito esarà vietato Getty ImagesCon molto ritardo il governo si appresta a prendere le decisioni sull’imminente, il primo della storia con ile che pertanto sarà molto diverso. Il tema è sempre lo stesso:nei giorni festivi e alle vigilie di questi? Il dibattito tra rigoristi e aperturisti prosegue, lasciando ancora tanti dubbi agli italiani. Delle certezze, o quasi, pare che ci siano, in attesa di vedere tutto nero su bianco. Per tutto il periodo festivo, dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi su tutto il territorio nazionale saranno in vigore le regole per la zona rossa mentre ...

borghi_claudio : In effetti è vero, con le limitazioni il Natale è più autentico. Si ricordano meglio i tempi di Erode. - TizianoFerro : Cara Silvia, ancora troppo lontani. Ma con l’empatia e la dolcezza che solo tu sai. Ci vediamo sabato a VERISSIMO p… - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - CanesiCarlo : @doluccia16 Ebbene sì con il lockdown la bellanova starà a casina brava si spera e quindi il Natale sarà salvo , ci… - StefaniaNonno : RT @Cartabellotta: Sistema restrizioni a colori è stato ideato dai tecnici, ma sua applicazione con #DPCM 3 novembre 2020 è stata forzata d… -