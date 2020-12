Napoli, Petagna con la Lazio ha un conto aperto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo sapevate che domenica in casa della Lazio il Napoli si presenta con il suo centravanti che segna di più, che ai biancocelesti ha realizzato il suo primo gol in A e che per la stessa squadra di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo sapevate che domenica in casa dellailsi presenta con il suo centravanti che segna di più, che ai biancocelesti ha realizzato il suo primo gol in A e che per la stessa squadra di ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Petagna salvatore della patria, mancano i big ma non c'è problema: e con la Lazio... - Marco77018284 : @Gazzetta_it Il Napoli in rosa ha : mertens osimhen petagna llorente e milik. Chi troppo e chi nulla - sportli26181512 : Petagna salvatore della patria, mancano i big ma non c'è problema: e con la Lazio...: Petagna salvatore della patri… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Petagna salvatore della patria, mancano i big ma non c'è problema: e con la Lazio... - Gazzetta_it : #Petagna salvatore della patria, mancano i big ma non c'è problema: e con la Lazio... -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Petagna Petagna salvatore della patria, mancano i big ma non c'è problema: e con la Lazio... La Gazzetta dello Sport Probabili formazioni Lazio-Napoli: attacco azzurro decimato

Il Napoli vuole riscattarsi dopo il k.o. di San Siro: altra trasferta, stavolta all'Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Mertens out 3 settimane, attesa decisione del Giudice Sportivo su Insigne

Gattuso dovrà fare a meno di due giocatori: Insigne, squalificato, e Mertens, infortunato. Attesa per la decisione del Giudice Sportivo.

Il Napoli vuole riscattarsi dopo il k.o. di San Siro: altra trasferta, stavolta all'Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi.Gattuso dovrà fare a meno di due giocatori: Insigne, squalificato, e Mertens, infortunato. Attesa per la decisione del Giudice Sportivo.