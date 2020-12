Napoli, per Insigne una giornata di squalifica e ammenda di 10.000 euro (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ passata la linea Morata, se così si può chiamare, anche per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, espulso durante la sfida con l’Inter di mercoledì, dovrà scontare solo una giornata di squalifica e pagare un’ammenda di 10.000 euro. Questo il comunicato ufficiale: “Insigne LORENZO, squalifica PER UNA giornata EFFETIVA DI GARA E ammenda DI euro 10.000 per avere al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ passata la linea Morata, se così si può chiamare, anche per Lorenzo. Il capitano del, espulso durante la sfida con l’Inter di mercoledì, dovrà scontare solo unadie pagare un’di 10.000. Questo il comunicato ufficiale: “LORENZO,PER UNAEFFETIVA DI GARA EDI10.000 per avere al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

