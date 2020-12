Napoli | derubavano gli automobilisti con il trucco dello pneumatico forato | denunciati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Furti in tangenziale a danno degli anziani. E’ quanto è accaduto anel mese di ottobre. I ladri avevano rispolverato il vecchio sistemaper costringere le persone a fermarsi nelle aree di sosta per poi derubarle. Le vittime venivano scelte individuando tra i veicoli quelli di maggior valore commerciale, condotte o occupate da persone anziane. Nello specifico, le vittime dell’ultimo furto, a bordo di una Audi S6, di ritorno da una vacanza nell’isola di Ischia e diretti verso le autostrade, durante il percorso per imboccare la Tangenziale dihanno dovuto rallentare la marcia a causa di strane frenate poste in essere dal conducente di un veicolo che li precedeva. Poco dopo, sono stati costretti a fermarsi ...