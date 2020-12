Napoli, caso Insigne: rischia la stangata. Incredibile quanto accaduto prima del rosso: dettagli e le ultime (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lorenzo Insigne potrebbe essere squalificato per almeno due giornate: le ultimissime e il retroscena Leggi su 90min (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lorenzopotrebbe essere squalificato per almeno due giornate: le ultimissime e il retroscena

PiazzapulitaLA7 : La Campania a ottobre si è trovata di fronte a una vera emergenza e a fermare il virus non bastano più gli appelli… - 1926_cri : RT @napolista: Il Mattino: ricorso #Napoli, la #Figc non si è costituita La Federcalcio non si è costituita entro la mezzanotte di giovedì… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Napoli pronto a fare ricorso in caso di due giornate di squalifica ad Insigne - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Napoli pronto a fare ricorso in caso di due giornate di squalifica ad Insigne - Flavb5 : @pisto_gol Aggiungiamoci anche lo STRANO caso del #Napoli che in 3 anni ha preso solo 9 rigori a favore e fate il c… -