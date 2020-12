Napoli, Andrea Annunziata verso la nomina a presidente dell’Autorità portuale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle ultime indiscrezioni, sembra ad un passo la nomina di Andrea Annunziata, ex sottosegretario ai Trasporti e presidente dell’Autorità portuale di Salerno, a nuovo presidente dell’Autorità portuale di Napoli. “È il cambio di vertice che ci voleva e che noi richiedevamo. Annunziata può essere l’uomo giusto dopo la gestione disastrosa di Pietro Spirito. Al nuovo presidente chiederemo subito di partire con gli interventi per l’elettrificazione delle banchine del porto e di completare i lavori al molo Beverello”, ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dalle ultime indiscrezioni, sembra ad un passo ladi, ex sottosegretario ai Trasporti edi Salerno, a nuovodi. “È il cambio di vertice che ci voleva e che noi richiedevamo.può essere l’uomo giusto dopo la gestione disastrosa di Pietro Spirito. Al nuovochiederemo subito di partire con gli interventi per l’elettrificazione delle banchine del porto e di completare i lavori al molo Beverello”, ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde. L'articolo proviene da ...

beltempotv2000 : RT @diariotv2000: Oggi al Diario due storie di solidarietà nate in tempo di Pandemia, ospiti di @TV2000it: don Andrea Conocchia parroco di… - uffstampaTv2000 : RT @diariotv2000: Oggi al Diario due storie di solidarietà nate in tempo di Pandemia, ospiti di @TV2000it: don Andrea Conocchia parroco di… - mattinodinapoli : Chirugia estetica, D’Andrea (Federico II Napoli): «Per Natale aumento di richieste per potenziare fascino e bellezz… - orasolaretv2000 : RT @diariotv2000: Oggi al Diario due storie di solidarietà nate in tempo di Pandemia, ospiti di @TV2000it: don Andrea Conocchia parroco di… - siamonoitv2000 : RT @diariotv2000: Oggi al Diario due storie di solidarietà nate in tempo di Pandemia, ospiti di @TV2000it: don Andrea Conocchia parroco di… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Andrea Andrea Napoli, Locare: «Tuteliamo i clienti nella locazione, creiamo soluzioni facili e innovative» [ESCLUSIVA] Velvet Mag Serie D, dodici anticipi. Il programma completo con i rinvii - I AM CALCIO ITALIA

La Serie D verso l’8 giornata (la 10^ per i gironi A e C) in programma domenica 20 dicembre alle 14.30. Il turno si apre con ben dodici ...

Telecronisti e Commentatori Sky Sport e DAZN 13^ giornata Serie A 2020-21

Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Massimiliano Nebuloni e Paolo Assogna ORE 20.45 LAZIO-NAPOLI Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e ...

La Serie D verso l’8 giornata (la 10^ per i gironi A e C) in programma domenica 20 dicembre alle 14.30. Il turno si apre con ben dodici ...Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Massimiliano Nebuloni e Paolo Assogna ORE 20.45 LAZIO-NAPOLI Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e ...