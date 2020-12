Musica: è morto Stanley Cowell, il pianista jazz protagonista del post-bop (Di venerdì 18 dicembre 2020) New York, 18 dic. - (Adnkronos) - Il musicista statunitense Stanley Cowell, pianista jazz di grande fama, testimone del periodo più creativo del post-bop, è morto all'età di 79 anni. Il decesso è avvenuto ieri al Bayhealth Hospital di Dover, nello stato del Delaware per uno shock ipovolemico, causato dalla diminuzione acuta della massa sanguigna circolante in seguito ad un emorragia. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal trombettista Charles Tolliver, uno dei più stretti collaboratori Musicali di Cowell. Dotato di una profonda preparazione accademica (che vanta anche un periodo di studi al Mozarteum di Salisburgo), il pianista e compositore era nato da una famiglia di musicisti il 5 maggio 1941 a Toledo, nello Ohio, che lo mise ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) New York, 18 dic. - (Adnkronos) - Il musicista statunitensedi grande fama, testimone del periodo più creativo del-bop, èall'età di 79 anni. Il decesso è avvenuto ieri al Bayhealth Hospital di Dover, nello stato del Delaware per uno shock ipovolemico, causato dalla diminuzione acuta della massa sanguigna circolante in seguito ad un emorragia. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal trombettista Charles Tolliver, uno dei più stretti collaboratorili di. Dotato di una profonda preparazione accademica (che vanta anche un periodo di studi al Mozarteum di Salisburgo), ile compositore era nato da una famiglia di musicisti il 5 maggio 1941 a Toledo, nello Ohio, che lo mise ...

