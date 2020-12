Multa Antitrust da 1,5 milioni alla piattaforma GoFundMe per i costi nascosti delle donazioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Multa da 1,5 milioni di euro dell’Antitrust a GoFundMe, la piattaforma per le donazioni che durante la prima ondata di Covid 19 ha ospitato molte raccolte fondi per gli ospedali delle zone più colpite ed è stata usata tra gli altri da Chiara Ferragni e Fedez a sostegno della terapia intensiva del San Raffaele. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso il procedimento istruttorio che era stato avviato all’epoca e ha riscontato “due pratiche commerciali in violazione degli articoli 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo”. Per prima cosa, spiega l’Authority, GoFundMe Ireland “ha fornito informazioni ingannevoli sull’assenza di costi riguardo ai servizi erogati. Già dalla homepage e poi nelle pagine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020)da 1,5di euro dell’, laper leche durante la prima ondata di Covid 19 ha ospitato molte raccolte fondi per gli ospedalizone più colpite ed è stata usata tra gli altri da Chiara Ferragni e Fedez a sostegno della terapia intensiva del San Raffaele. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso il procedimento istruttorio che era stato avviato all’epoca e ha riscontato “due pratiche commerciali in violazione degli articoli 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo”. Per prima cosa, spiega l’Authority,Ireland “ha fornito informazioni ingannevoli sull’assenza diriguardo ai servizi erogati. Già dhomepage e poi nelle pagine ...

