MotoGP Alberto Puig, il 2020 di Honda (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alberto Puig, manager del Team Repsol Honda, analizza il Mondiale MotoGP 2020 di Honda. Dopo la sua peggior stagione nella classe regina, il bilancio di fine anno della casa di Tokio non può che essere fallimentare. Ma nonostante la pesante assenza di Marc Marquez, Honda riesce comunque a trovare spunti positivi per il 2021. Alberto Puig, Team Manager Honda Repsol, commenta il bilancio del Mondiale MotoGP 2020. Tante le delusioni, ma altrettanti gli spunti per la prossima stagione – Photo Credit MotoGP É tempo di bilancio per Honda che, dopo l'annuncio dei team per la stagione 2021, mette la parola fine al questo tragico ...

